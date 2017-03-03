На что готова местная власть, если ее "допекло" сверху? Какую силу имеет крестный ход, даже если он организован "допеченной" властью? Какова сила общей исповеди, известной со времен святого отца Иоанна Кронштадтского? Кому на помощь приходит Заступница наша Небесная, Пресвятая Владычица? Ответы на вопросы - в рассказах и повестях Александра Громова "Жара", "Прощеный пнедельник", "Подарок", "Отич", "Государственное дело", "Сретенье", "Поэзия", "Первый рассказ о любви", "Есенин и Петя", "Роман, который мне приснился" и "Слава Богу за все".
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