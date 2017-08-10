ФОТО: Открытие Summertime. Осокин левой играл, правой — танцевал

В зале Dzintari концертом Viva Amor! открылся 13-й Международный музыкальный фестиваль Инесе Галанте Summertime, который собрал артистов разных жанров из Латвии, России, Германии, Испании и других стран. Многие приезжают в гости к Галанте не первый раз. Впереди – целая неделя концертов.

Комментируя название концерта, Инесе Галанте призналась в любви не только к классике и оперной музыке, но и к иным жанрам прекрасного, в том числе – красивой одежде, вкусной еде и даже лиловой ковровой дорожке, которая у фестиваля Summertime не стала красной, благодаря дочке певицы Диане – стилисту мамы и имиджмейкеру фестиваля.

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На фото: Диана и Инесе Галанте и дирижер Экхарт Вицик.

По словам Инесе Галанте, несмотря на то что классических мероприятий в Юрмале становится с каждым летом все больше, ее фестиваль не испытывает недостатка в преданных зрителях ("за 13 лет мы стали уже почти родственниками") и не сталкивался с конкуренцией за артистов ("даже если они где-то еще выступают, всегда найдут время и оригинальные композиции для меня").

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На фото: джазовый пианист Даниил Крамер.

Народный артист Российской Федерации уникальный джазовый пианист Даниил Крамер сообщил, что гостит у Галанте уже четвертый раз и так ему нравится, что ради регулярного участия в Summertime он перенес сроки своего собственного фестиваля Ural terra jazz в городе Камышлов под Екатеринбургом, что было непросто – потому что "бухгалтерия и творческие планы". Причем сделал он это кардинально и навсегда. Концерт Даниила можно послушать сегодня вечером.

Уже третий год подряд руководит фестивалем Summertime известный дирижер Эркхарт Вицик, который тоже охотно признался в любви к латвийским артистам и Инесе Галанте лично. Всемирно знаменитый латвийский баритон Эгис Силиньш вспомнил, что с Инесе Галанте впервые спел дуэтом 30 лет назад. В том числе, в "Любовном напитке" Доницетти, который певцы повторили на бис, три десятилетия спустя. А пресс-конференции певец признался, что очень рад петь на родине на итальянском языке, потому что последнее время его репертуар все больше немецкоязычный.

Объявивший себя конкурентом Эгилса певец Сергейс Егерс попросил именовать себя "коммерц-тенором" и собрал "кассу" виртуозным исполнением романса Di Amor Иоганна Шварценберга и Ricordare из "Реквиема" Верди в дуэте с Инесе Галанте. По традиции, сцену на время отдали молодым талантам - молодой скрипачке Анне-Марии Никифоровой из Испании и тенору Вадиму Вакарюку, последний тоже удостоился дуэта с Инесе.

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На фото: композиция The Man I love от Андрея Осокина и Габии Бирини.

Представитель династии пианистов Осокиных Андрей, который всего полмесяца назад собрал аншлаги на именных концерте и репетиции программы "Три Осокиных в Юрмале", подготовил для Summertime сюрприз: кроме торжественного финала Первого фортепианного концерта Петра Чайковского, исполнил на двоих с танцовщицей Габией Бириней необычный номер – одной левой рукой летал по клавишам в ритмах Гершвина The Man I love ( вообще-то, мелодия писалась на четыре руки двух исполнителей), а второй – "станцевал" чувственную постановку. Честно признался, что идею подала Диана Галанте.

Хозяйка фестиваля приветствовала гостей и зрителей на нескольких языках – латышском, английском, немецком и русском. Дань уважения певице отдали спикер парламента Инара Мурниеце и мэр Юрмалы Гатис Трукснис.

Завершилось открытие традиционной "Застольной" из "Травиаты", которую артисты репетировали особенно тщательно.

Фестиваль продолжится еще пять дней.

10 августа в 20.00 - "Интрига. 2 саксофона и рояль". В исполнении джазового пианиста Даниила Крамера (Россия) и братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Брилей (Bril Brothers, Россия) в сопровождении джазового ансамбля.

11 августа в 20.00 - "Страстный свинг. Элис Фрэнсис" в исполнении Элис Фрэнсис (Румыния, Германия), вдохновленной джазом 20-30-х годов прошлого века и творчеством Эллы Фитцджеральд, Билли Холлидея и других корифеев джаза.

12 августа в 17.00 – концерт живущего в Лондоне выдающегося латышского пианиста, трижды лауреата Большого музыкального приза Рейниса Зариньша. В 20.00 - концерт "Балканы в Италии" от Klezmerata Fiorentina (Италия), среди поклонников которого - Мстислав Ростропович, Зубин Мета, Даниэль Баренбойм, Марта Аргерих, Владимир Спиваков.

13 августа в 20.00 - "Гала Галанте". Вместе с Инессой Галанте выступят знаменитая меццо-сопрано из России Олеся Петрова, певцы из Латвии Сергей Егерс и Интарс Бусулис, а также Элис Фрэнсис и Даниил Крамер. Дирижер - Экхарт Вицик.