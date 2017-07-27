Билеты на концерт "Три Осокина в Юрмале", который состоится 30 июля в юрмальском зале "Дзинтари" полностью распроданы, поэтому организаторы предлагают эксклюзивную возможность посетить акустическую репетицию артистов. Кроме того, открыта продажа стоячих мест на сам концерт.

Во время акустической репетиции (30 июля в 13:00 в к/з "Дзинтари") у слушателей будет возможность приоткрыть завесу таинственности и оказаться в творческой лаборатории музыкантов, узнать как проходят последние приготовления к концерту, как раскрывается характер и темперамент каждого артиста.

А вечером 30 июля на концерте (начало 19:00) три Осокина исполнят произведения Вивальди, Баха, Моцарта, Брамса, Чайковского, Шопена, Рахманинова и Равеля в различных комбинациях - вдвоем, втроем и с оркестром.

Проект "Три Осокина" в последнее время завоевал большую популярность в Латвии и внимание любителей музыки за рубежом. Первый концерт "Три Осокина" прошедший с аншлагом в зале "Дзинтари" в 2015 году стал одним из самых масштабных фортепианных концертов в Латвии. В следующем году концерт "Три Осокина и Опера" в Латвийской Национальной Опере транслировало немецкое интернет телевидение Klassik.TV, а документальный фильм Латвийского телевидения "Осокины. Энергия музыки в 30 пальцах" был представлен на Берлинском Форуме документального кино. Скоро выйдет первый совместный альбом трех Осокиных, а также состоится тур по странам Балтии и Польше.

Благодаря большому интересу слушателей и поклонников следующий концерт Трех Осокиных в Латвии с новой программой планируется в январе следующего года в Латвийской Национальной Опере.

Места в первых десяти рядах на акустическую репетицию 30 июля в 13:00 и стоячие места на концерт в 19:00 можно приобрести в кассах Biļešu serviss и интернете. Детям до 12 лет вход на акустическую репетицию свободный.

Фото - пресс-служба организаторов концерта (Янис Романовскис).