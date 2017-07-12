"Послание для тех, у кого устала душа - в Риге вы обретете покой, а душа исцелится", - говорит выдающийся художник, скульптор и экспериментатор Андрей Бартенев, чьи произведения побывали в Берлине, Венеции, Нью-Йорке, Лондоне и в других больших городах, а уже с 13 июля в рамках специальной выставки будут представлены в рижском концепт-магазине BOLD.

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Это первый раз, когда фарфоровые произведения художника, созданные в мастерской "Дымов керамика", будут представлены в Европе, но приобрести их можно будет только здесь, на выставке в Риге. Любой предмет, созданный в этой мастерской, является уникальным дизайнерским изделием, кроме того, они производятся небольшим тиражом - не более 20 экземпляров. А 13 июля Андрей Бартенев даст особый мастер-класс в Mūkusalas Mākslas salons.

"Выставку дополнят костюмы с перформансов Бартенева, которые побывали на Берлинском кинофестивале, на Венецианской биеннале искусства, в музеях современного искусства Нью-Йорка и Лондона. После выставки в Риге они отправятся на самый известный в мире фестиваль перформансов "Burning Man" в США", - рассказывает cовладелец дизайнерского концепт-магазина BOLD Бруно Бирманис.

Foto: Publicitātes foto

Именно в Латвии, в Юрмале, в 1992 году началась яркая карьера ныне всемирно известного художника Андрея Бартенева. Начало ей положил перформанс "Ботанический балет", который отражал воспоминания художника о детстве в родном городе - заснеженном Норильске на севере России. На выставке в Риге также частично будут представлены произведения Бартенева, навеянные воспоминаниями о детстве.

Бартенева можно считать мультихудожником, потому что его произведения многоплановы и многослойны - это и перформансы, и инсталляции, и скульптуры, а также театральное и видеоискусство. Главными героями экспозиции являются медведи и корякские чайки, которые на родине художника считаются вестниками весны, а также кошки, которых, по наблюдениям Бартенева, очень любят в Риге. Особая серия посуды названа художником "Где мышь?" и заставляет даже взрослых увлеченно искать спрятанного в произведении искусства грызуна.

С медведями у художника связаны особые воспоминания. Любовь к ним зародилась еще в раннем детстве, когда однажды во время экскурсии в расположенный в тундре небольшой зоопарк Андрей впервые в жизни увидел полярного мишку. Впечатления были настолько яркими, что белый медведь стал его любимым животным, а также неизменным спутником на всех выставках. В исполнении Бартенева полярные медведи обладают идеальными пропорциями, украшены различными узорами и мгновенно завоевывают безраздельные симпатии зрителей.

Три из представленных на выставке медведей прибыли в Ригу из Санкт-Петербурга, где были специально сделаны для церемонии награждения премией в области современного искусства имени Сергея Курёхина. Одного из этих медведей уже облюбовала Лайма Вайкуле, и после выставки украшенный северными орнаментами мишка окажется в собственности певицы.