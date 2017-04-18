Послание Хемингуэя датировано 12 августа 1952 года - писатель отправил письмо с Кубы, где тогда жил. За год до этого Дитрих призналась, что хранит его фотографию у изголовья своей кровати.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор состояли в переписке. Романа между ними не было. По словам Хемингуэя, они стали "жертвами неодновременной страсти". Тем не менее в послании он неоднократно признается Дитрих в любви.

В частности, Хемингуэй, которого цитирует Русская служба ВВС, пишет: "Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда". Под письмом стоит подпись: "С любовью, мистер Папа".

За несколько десятилетий актриса и писатель обменялись десятками писем. Часть из них хранится в архивах, некоторые находятся у потомков. Внуки Дитрих за последние несколько лет уже выставляли полученные ею от Хемингуэя письма на аукцион.

#Hemingway's letter to Marlene Dietrich is up for auction. "Please know that I love you always..." https://t.co/flBZCAeesW @HemingwayLetter pic.twitter.com/2GbPlgQBze

— Hemingway Society (@theehsociety) April 13, 2017





Эрнест Хемингуэй родился в пригороде Чикаго Оук-Парк (штат Иллинойс) в 1899 году. После окончания школы работал в газете The Kansas City Star. Участвовал в Первой мировой войне. В начале 1919 года вернулся в США. Через год переехал в Торонто (Канада), работал в газете Toronto Star. Затем вернулся в Чикаго, продолжал писать в Toronto Star и начал сотрудничать с Сooperative Commonwealth. В 1920-х годах жил в Париже.

Первый писательский успех пришел к Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет "И восходит солнце". В начале 1930 года он вернулся в США и поселился в городке Ки-Уэст. В 1937 году писатель участвовал в гражданской войне в Испании. В 1949 году переехал на Кубу, где возобновил литературную деятельность.

В 1954 году Эрнест Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе. В 1960 году в очередной раз возвратился в США, в городок Кетчум (штат Айдахо). Он был женат четыре раза. Хемингуэй застрелился из ружья в 1961 году.

Марлен Дитрих - немецкая и американская актриса. Прожила долгую жизнь: родилась в 1901 году в Берлине, умерла в 1992 году в Париже. Снималась в фильмах "Трагедия любви", "Голубой ангел", Целую вашу руку, мадам", "Женщина, которая желанна" и других.

Несмотря на то что Дитрих официально была замужем за администратором кинопроизводства Рудольфом Зибером, она заводила любовные романы. Среди тех, с кем актриса состояла в связи, были немецкий писатель Эрих Мария Ремарк и французский актер Жан Габен. Переписка Дитрих с Хемингуэем была опубликована через 15 лет после смерти актрисы.