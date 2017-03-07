Спектакль, поставленный по пьесе Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя" претендует на британскую театральную премию имени Лоуренса Оливье в 11 номинациях. Это абсолютный рекорд в истории награды, сообщает Русская служба BBC.

В пьесе идет речь о взрослой жизни волшебника со шрамом на лбу. Действие начинается через 19 лет после окончания событий книги "Гарри Поттер и Дары Смерти". В это время Поттеру около 40 лет, он женат и работает в министерстве магии. Его сыну-подростку Альбусу непросто справляться с "тяжелой ношей" семейного наследия.

Роулинг создала пьесу, впоследствии новеллизированную и изданную отдельной книгой, в соавторстве со сценаристом, лауреатом премии BAFTA Джеком Торном и режиссером Джоном Тиффани. Билеты на спектакли, которые идут на сцене Palace Theatre в лондонском Вест-Энде, распроданы на год вперед.

На премию Лоуренса Оливье номинированы, в частности, актер Джейми Паркер (Гарри Поттер) за лучшую актерскую работу, актриса Нома Думезвени (Гермиона Грейнджер) за лучшую роль второго плана. Также спектакль номинирован на премию за лучшую режиссуру, музыку, хореографию и как "лучшая новая пьеса".

Премия Оливье вручается Театральным сообществом Лондона начиная с 1986 года и считается самой престижной театральной наградой Великобритании.