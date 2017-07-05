В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в медицинских кругах города. Информацию о кончине литератора подтвердил в Twitter Андрей Кибитов, пресс-секретарь петербургского губернатора.

По словам собеседника агентства, Гранин последние несколько дней находился в реанимации. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Близкий к писателю источник рассказал РИА Новости, что сведений о дате похорон пока нет.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и начал литературную деятельность в послевоенные годы. Наиболее известны его романы "Иду на грозу", "Мой лейтенант" и "Однофамилец", а также повесть "Зубр". Кроме того, в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин создал документальную хронику блокадного Ленинграда — "Блокадную книгу".

Гранин — один из 18 кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Писатель был награжден этим орденом в декабре 2008 года.