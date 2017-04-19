Отвертка Доктора Кто воздействует на различные механизмы при помощи звуковых волн. В первых сериях инструмент обладал ограниченным набором функций, но со временем получил большое количество новых возможностей. Основная функция отвертки - открывать запертые двери. Как и ТАРДИС (машина времени и космический корабль из сериала), звуковая отвертка стала одним из символов телесериала и ассоциируется с Доктором Кто.

Словарь под новой редакцией выйдет в июне 2017 года. Однако составители издания продемонстрировали новую статью из него заранее - в честь премьеры десятого сезона "Доктора Кто", которая состоялась 15 апреля. Звуковая отвертка описывается как "(ручное) электронное устройство, использующее звуковые волны для выполнения различных механических и технических функций".

Впервые звуковая отвертка появилась в эпизоде сериала "Ярость из глубины", где Доктор Кто использовал ее как многофункциональный инструмент. В серии "Морские дьяволы" главный герой использовал отвертку, чтобы обезвредить мины на расстоянии.

Звуковая отвертка исчезла из сериала в 1982 году, когда ее уничтожили терилептилы. Отвертка не упоминалась до самого конца сериала, хотя потом появилась в фильме про восьмого Доктора.

Новая звуковая отвертка, с синим фонариком на конце и звуковым сопровождением, появилась в возобновленном сериале 2005 года. При этом ее наделили новыми функциями - перехватом телепортирующих сигналов, деактивацией электроники, уничтожением механических приспособлений.

В Оксфордский словарь ранее были включены и другие слова из сериала "Доктор Кто", к примеру, ТАРДИС и киберчеловек.

Премьера сериала "Доктор Кто" состоялась в 1963 году. Оригинальный сериал об инопланетном путешественнике во времени выходил до 1989 года. Возобновили показ проекта в 2005 году. Главную роль исполняли разные артисты. В 2013 году 12-м Доктором Кто стал Питер Капальди. Недавно он заявил, что уходит из сериала. Пока его преемник на эту роль не назван.