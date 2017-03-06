Логан (Logan)

Жанр: фантастика, боевик, драма

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил, Куинси Фаус

США, 2017, 137 мин.

Семнадцать лет – ровно столько Хью Джекман и Патрик Стюарт являлись визитной карточкой кинофраншизы по вселенной Людей-Икс. За год до совершеннолетия серии Marvel решила проводить стариков по-взрослому, с возрастным рейтингом R. Во многом именно это решение предопределило общий вектор развития картины: перед нами не очередной яркий аттракцион для детей и подростков, а суровое и бескомпромиссное кино для взрослых.

"Логан" - это хорошо написанная, блистательно сыгранная и виртуозно поставленная эпитафия классическим Людям-Икс. Кто-то говорит, что посмотрел просто роуд-муви, кто-то увидел в фильме замысловатый неовестерн, но главным достоинством стала драма, идущая бок о бок с фантастическим боевиком.

Логан сильно постарел, спился и всё хуже регенерирует собственные раны. Профессор Ксавье коротает свои дни на задворках цивилизации, находясь на грани безумия. Зритель понимает, что их дни сочтены, и не важно, от руки антагониста или от болезни – героев по-свойски жалко. Сценарий выдает не по-марвеловски хлесткие диалоги, которые обнажают души главных героев. Обошлось без соплей, а Ксавье и Логан приобрели закономерную законченность образов "отец-сын". Драма не только работает, но и подталкивает зрителя задуматься.

Конечно, одной драмой сыт не будешь. Дафни Кин - она же Лаура – вдохнула в "Логана" дополнительные искры жизни, благодаря которым костер разгорелся с удвоенной силой. Актрисе лишь 12 лет, да и треть фильма у нее практически нет реплик, но харизма, экшн в её исполнении и небольшие юмористические сцены с её участием преображают фильм. Лаура не только дала Логану почувствовать себя в роли Ксавье, но и стала достойным продолжателем рода, за которую зритель искренне переживает.

Теоретически можно остаться недовольным по части сюжета. Есть герои, путешествующие из точки А в точку Б, которых постоянно преследуют главгады с бесконечной армией безликих вояк. Есть линия детей-мутантов. По большому счету, это всё. Сюжетные твисты в наличии, но они скорее закономерны, чем действительно что-то из ряда вон выходящее. Дуэт антагонистов не запоминается ни визуально, ни идейно. Разве что 10 баллов за их цепного пса.

Тем не менее серость сюжета искупается постановкой и наполнением отдельно взятых сцен. Будь то головокружительныяе погони в пустыне на лимузине, драматическая ночь на ферме или поход в казино – каждая из них запоминается стилем, напряжением и высоким профессионализмом исполнения. А уж когда дело доходит до боевых сцен, восторг достигает своего апогея. Имейте в виду, что "Логан" - это открытая демонстрация оторванных конечностей, проткнутых черепов и шинкования тел в капусту, поэтому не берите в кино детей. Местный экшн молниеносен и изобретателен, суров и беспощаден, однако не ждите обилия спецэффектов и мутантских способностей – балом правят огнестрел и холодное оружие.

Смотреть "Логана" непросто, порою даже физически тяжело. Получился очень личный фильм титульного героя, в котором мало места для ярких костюмов и обилию сверхспособностей и много самопознания. "Логан" - однозначно лучшая часть трилогии о Росомахе и жирная точка, заканчивающая целую эпоху. Людей-Икс, мы, конечно ещё не раз увидим в кино, но это уже будет совсем другая история.