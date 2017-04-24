Издательство "Синдбад" продолжает знакомить родителей с лучшими мировыми книгами по детской психологии и здоровью. Особенно запомнилась читателям серия книг "Французские дети" ("Французские дети не плюются едой" и др.). Теперь настал черед "японских детей". Из книги Наоми Морияма и Уильяма Дойла вы узнаете о том, как Япония открыла естественную модель питания, физической активности и душевного настроя, в результате чего опередила по показателю продолжительности здоровой жизни все остальные, даже самые высокоразвитые страны мира.

Работая над этой книгой, авторы вовсе не ставили своей целью убедить будущих читателей, что японская система воспитания - лучшая в мире. Эта книга не касается вопросов психологического или душевного здоровья. Говоря о "самых здоровых на Земле детях", авторы имеют в виду исключительно их физическое здоровье, которое является главным залогом долгой и счастливой жизни человека.

Японские дети не просто живут в развитой стране с эффективной системой здравоохранения, но также пользуются всеми преимуществами традиционной модели поведения, в том числе пищевого, направленной на поддержание здорового образа жизни. Наверное, поэтому японцы и живут дольше всех на планете.

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