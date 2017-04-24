Работая над этой книгой, авторы вовсе не ставили своей целью убедить будущих читателей, что японская система воспитания - лучшая в мире. Эта книга не касается вопросов психологического или душевного здоровья. Говоря о "самых здоровых на Земле детях", авторы имеют в виду исключительно их физическое здоровье, которое является главным залогом долгой и счастливой жизни человека.
Японские дети не просто живут в развитой стране с эффективной системой здравоохранения, но также пользуются всеми преимуществами традиционной модели поведения, в том числе пищевого, направленной на поддержание здорового образа жизни. Наверное, поэтому японцы и живут дольше всех на планете.
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