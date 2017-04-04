Эта книга о том, как благодаря математике вертится современный мир. Зачем мне математика? Как мне это может пригодиться? В жизни никому и никогда не придется вычислять интеграл! Удивительно, но в эпоху цифровых технологий многие люди так размышляют и считают математику абстрактной и ненужной наукой... А ведь без нее невозможно существование современных авиации, страхования, железных дорог, медицины, интернета, экономики.

Список можно продолжать долго, но проще будет сказать - невозможно существование современного мира, каким мы его знаем. Нелли Литвак и Андрей Райгородский исправили эту несправедливость, написав книгу о современных приложениях математики. Книгу, которая будет одинаково интересна и доступна как неподготовленному читателю (за что отвечает основной текст - легкий, интересный и понятный), так и продвинутому (благодаря развернутым объяснениям в каждой главе). Подойдет книга и для старшеклассников и студентов, интересующихся математикой, - для них есть более строгие математические формулировки и даже доказательства теорем. В книге Нелли и Андрей рассказывают, как математика помогает:

• Планировать и составлять расписания (например, железных дорог);

• Кодировать тексты;

• Обеспечивать надежную связь в сети;

• Балансировать нагрузку в телекоммуникациях;

• Шифровать сообщения;

• Распределять рекламные места в поисковых сетях.

Вот небольшой отрывок из книги:

"После длинного перелета и полутора часов стояния в очереди я, наконец, предъявляю паспорт и кладу указательный палец на маленький сканер в аэропорту Атланты.

- С какой целью Вы приехали в США? - в голосе пограничника нет ни капли интереса.

- Я приехала на конференцию.

- На какую тему конференция?

- По математике.

Со мной все ясно, пограничник ухмыляется и берется за печать:

- И что, кому-то еще нужна математика?

Нет, вы только подумайте! Он сидит в аэропорту Атланты, где буквально каждые десять минут приземляется самолет. Он сканирует мой паспорт, в долю секунды компьютер находит мои отпечатки пальцев среди миллионов других отпечатков и сравнивает мой файл с сотнями тонких линий на маленьком сканере. Каким образом, интересно, было решено, во сколько, куда и какой самолет должен садиться? Как сохранить отпечатки пальцев в компьютере, который, хоть и показывает на экране всякие картинки, на самом деле не умеет хранить ничего, кроме нулей и единиц? Как быстро найти нужную запись среди миллионов других? И каким образом компьютер - кучка пластмассы и железа - может решить, совпадают ли две картинки, отфильтровав при этом неизбежные помехи и неточности?

Можно копать и дальше, разбираться в конструкции самолета (максимальная прочность при минимальном весе), вникать в таинственную систему определения стоимости билетов и так далее и тому подобное. И ничего этого - то есть абсолютно ничего! - нельзя было бы сделать без математики".

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел.27049014 )

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, 2-й этаж, тел. 27000045)

• ТЦ Talava (Рига, Сахарова 21, тел. 27000079)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, 2-й этаж, тел. 27-04-11-62)