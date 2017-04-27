Вышел в новом переводе роман британского писателя Питера Джеймса "Кровная месть" ("Denial", 1998). Питер Джеймс приобрел мировую известность своими триллерами о расследованиях детектива Роя Грейса ("Убийственно просто" и др.). На этот раз мы будем наблюдать за расследованием английского детектива-констебля Гленна Брэнсона.

Две знаменитые в прошлом актрисы, отчаянные соперницы в борьбе за славу, одна за другой покончили с собой. Ничего необычного для богемного круга: крах карьеры спровоцировал психическое расстройство, приведшее к суициду... Во всяком случае, таково мнение лечащего врача, изложенное в коронерском отчете. Но у детектива-констебля Гленна Брэнсона нашлись веские основания не верить данной версии. Случайно ли это совпадение, или кто-то желал их смерти? Какие тайны связывали этих немолодых женщин? Кто умрет следующим? Ответы на эти вопросы предстоит найти Гленну Брэнсону и Аманде Кэпстик, продюсеру документального фильма о психиатрах, которая по воле судьбы оказалась в эпицентре зловещих событий.

Питер Джеймс родился в Брайтоне, графство Восточный Суссекс. Учился в школе Чартерхаус, продолжил образование в колледже Рэйвенсборн. Карьеру сценариста начал в 1970 году на канадском телевидении, затем занялся продюсированием фильмов, основав собственную кинокомпанию Quadrant Films. Среди его работ в качестве исполнительного продюсера участие в таких фильмах, как "Голова в облаках", "Венецианский купец", "Беовульф и Грендель" и других. После нескольких лет жизни в США Джеймс вернулся в Англию и взялся за перо. Он является автором почти сорока книг, переведённых на 30 языков. Особенным успехом у читателей пользуется цикл романов о детективе Рое Грейсе, первый из которых "Убийственно просто" был опубликован в 2005 году, сразу же вошёл в десятку бестселлеров и завоевал несколько литературных премий.

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