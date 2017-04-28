Многое из того, что происходило на кухне, никогда не записывалось, а свидетельства съедены и забыты. Между тем, история всегда была неразрывно связана с пищей: разгорались гвоздичные войны и кондитерские конфликты, в погоне за специями открывались новые континенты, империи рождались и разрушались из-за битв за еду. Привыкнув к большому выбору пищи, мы забыли, что в прошлом кулинария была крайне серьёзным делом и развивалась методом проб и ошибок. Любая возделываемая в Европе культура есть итог тысячелетней доместикации, а наказанием за съедение ошибочного продукта часто становилась болезнь или смерть.
Из книги вы узнаете как:
- лимонад спас Париж от Чумы,
- коричневый соус повлиял на поэзию Байрона,
- разведение карпов могло бы избавить мир от Крестовых походов,
- каннибализм вдохновил на создание рецепта чили кон карне.
Кроме того, книга прекрасно иллюстрирована изображениями из архива Британской библиотеки.
Из отзывов на книгу:
"Книга специалиста по кулинарным опусам позднего Средневековья и раннего модерна Тома Нилона — прекрасно иллюстрированный сборник довольно причудливых историй, полный подчас сомнительных интерпретаций, что совершенно не портит книгу, а действует противоположным образом. Нилон — прекрасный рассказчик, обладающий собственной непередаваемой, саркастической интонацией, умеющий описывать еду с каким-то гоголевским чувством прекрасного".
Петр Мазаев, основатель Лаборатории культурных проектов, глава Отделения теории и истории мировой культуры гимназии № 1505
"Эволюцию гастрономических увлечений человека описать сложно. Виной всему обыденное отношение к еде, не всегда находившей себе места в летописях среди битв и королевских козней. Поэтому книга Тома Нилона — грандиозный труд. Но это изложение комплексной истории человечества, а не простой каталог с древними рецептами! Какова утилитарная функция майонеза? Как выглядел ужин в средневековой Европе? Как какао разрушало империи? Ответы вы узнаете не из сухой энциклопедии, перед вами собственно блюдо — красиво оформленное, обильно приправленное интереснейшими иллюстрациями, легкоусваиваемое и не вызывающее ни тяжести, ни расстройства".
Алексей Соломин, главный редактор сайта "Дилетант"
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