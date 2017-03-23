Если Самойлова попадет в финал, то ее выступление может быть организовано таким же способом.

Как отметили в ЕВС, это беспрецедентный шаг, за 60-летнюю историю конкурса ничего подобного не было.

Решение принято в соответствии с инклюзивными ценностями "Евровидения" и в соответствии со слоганом нынешнего года Celebrate Diversity ("Уважайте многообразие"), говорится в сообщении. Таким образом организаторы хотят обеспечить участие всех 43 конкурсантов.

Также сообщается, что ЕВС продолжает переговоры с украинскими властями, чтобы все артисты выступали в Киеве, и это по-прежнему предпочтительный вариант.