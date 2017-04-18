Первый фильм вышел в 2014 году, второй выйдет в прокат в мае 2017-го. Обе ленты сняты Ганном.

В картинах снимаются Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, еще двух персонажей озвучили Брэдли Купер и Вин Дизель. Фильмы являются частью киновселенной Marvel.

Ганн напомнил об истории неудачных голливудских трилогий и отметил, что не хочет становиться частью "бесчестной традиции", когда притворяются, что третий фильм не существует. Как подчеркнул режиссер, он не мог бы снимать "Стражей Галактики – 3" из-за денег или из-за того, что так хотят другие люди.

По словам Ганна, его любовь к персонажам этой саги глубже, чем могут представить себе фанаты. В итоге постановщик решил принять участие в создании третьей части.

Кроме того, режиссер рассказал, что большая часть фильмов Marvel последних десяти лет или около того вела к новым лентам "Мстители: Война бесконечности". Действие "Стражей Галактики – 3" будет разворачиваться после событий, описанных в этих картинах. Третья часть завершит нынешнюю стадию "Стражей Галактики" и поможет "катапультировать" новых и старых героев Marvel в следующие десять лет и далее, сообщил Ганн.