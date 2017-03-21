The New York Daily сообщает, что руководство студии приняло непростое решение, несмотря на то, что пятая часть "Терминатора" под названием "Генезис" принесла почти 300 млн прибыли.

"Все кончено для Терминатора и Арнольда. Студия приняла решение полностью отказаться от продолжения, нет никаких планов по поводу сиквелов", - сообщил источник издания.

Как отмечается, "Генезис" должен был перезагрузить и возродить франшизу, однако критики разгромили работу режиссера Алана Тейлора. Источник допускает, что другая студия может подписать контракт с Шварценеггером и попробовать предложить зрителю свою версию развития противостояния людей и машин.

Ранее сообщалось, что Джеймс Кэмерон может по-своему перезапустить франшизу после того, как в 2019 году к нему вернутся права на нее.

Кэмерон еще в 1980-х годах продал права на "Терминатора" продюсеру Гейл Энн Херд за один доллар с условием, что сам станет режиссером. Первые две части картины, снятые автором идеи, получили культовый статус и сделали звездой первой величины Арнольда Шварценеггера.

Первый "Терминатор", выпущенный Кэмероном в 1984 году, пользовался огромным успехом, а прозвучавшая там фраза "Я еще вернусь" (I'll be back) стала одной из самых распространенных киноцитат. Не менее удачным получилось продолжение 1991 года - "Терминатор-2: Судный день": оно стоило 102 миллиона долларов, а собрало 200 миллионов в одной только Северной Америке. Остальные части франшизы снимал уже не Кэмерон, что, несомненно, сказалось на популярности фильмов.

Кстати, по легенде Терминатор и породившая его компьютерная система привиделись Джеймсу Кэмерону в бреду, вызванном тропической лихорадкой, которую он подхватил во время съемок на Карибах.

Skynet, по сюжету фильмов, принял решение уничтожить человеческую расу. Для этого компьютер инициировал ядерное нападение стран друг на друга, а потом начал создавать терминаторов - человекоподобных роботов, уничтожающих уцелевших людей.

В большинстве фильмов серии события происходят до нападения Skynet ("судного дня") - герои, вернувшись в прошлое, пытаются изменить ход событий, которые привели к началу войны. По этой причине после каждого фильма дата "судного дня" смещается, т. е. каждая новая серия "Терминатора" выходила на экраны мира всегда до новой даты "конца света".

В первом фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года. В фильме "Терминатор-2: Судный день" дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме, "Терминатор-3: Восстание машин" говорится, что атака начнется в 2005 году, но точная дата не сообщается.

21 апреля 2011 года - день, обозначенный в сериале "Терминатор: Хроники Сары Коннор". Действие четвертого фильма, "Терминатор: Да придет спаситель", происходит уже после "судного дня".

В пятой части "Терминатор: Генезис" Skynet должен обрести сознание в октябре 2017 года. Отметим, на эту дату была назначена дата выхода второй части анонсированной перезапущенной трилогии.

В марте прошлого года Шварценеггер заявил, что намерен сыграть главную роль в шестом "Терминаторе".