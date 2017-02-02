Киностудия Legendary Pictures назначила режиссером ремейка "Дюны" франко-канадского кинематографиста Дени Вильнева. Об этом сообщил Брайан Герберт, сын писателя Фрэнка Герберта.

It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.

— Brian Herbert (@DuneAuthor) February 1, 2017





Новая "Дюна" станет экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта.

О том, что компания Legendary приобрела права на кино- и телеэкранизацию книги, стало известно в ноябре.

В 1984 году фильм по книге снял американский режиссер Дэвид Линч, автор культового сериала "Твин Пикс". Главную роль в картине исполнил Кайл Маклахлен. По словам режиссера, эту работу он считает наименее удачной в своем творчестве.

Также по мотивам романа вышел мини-сериал режиссера и сценариста Джона Харрисона, впервые показанный на телеканале Sci Fi Channel. Он стал обладателем двух премий "Эмми".

В 1975 году после пяти лет подготовки к съемкам был отменен проект "Дюна" Алехандро Ходоровски.

"Дюна" — первый роман Герберта, который был опубликован в 1965 году. Считается одной из самых известных научно-фантастических книг XX века.