Латвия может гордиться – на неделю раньше всего остального мира мы можем увидеть на киноэкранах продолжение "Стражей галактики". Здесь все: землянин Питер, громила Дракс, зеленокожая Гамора, живое дерево и говорящий енот. Не слышали? Значит вы пропустили первую часть кинокомикса.

Новые "звездные войны" от Marvel – масштабное событие в жанре кинофантастики, поэтому ценителям жанра, вероятно, никаких советов не требуется. Сомневающимся и колеблющимся DELFI приготовил несколько отзывов маститых критиков, которых так сразу и не заподозришь в любви к живым палочкам и говорящим енотам.

Фильм по-настоящему развлекательный и бесшабашно веселый, что делает его похожим на классические ТВ-сериалы, такие как "Звездный путь" или "Звездный крейсер Галактика".

Allan Hunter, Daily Express (UK)

Рейтинг: 4/5

Помимо удовольствия вновь увидеть старых персонажей по-новому, картинка – просто настоящая услада для глаз. Marvel никогда не жаловался на спецэффекты, но этот фильм практически психоделический.

Stephen Whitty, Newark Star-Ledger

Рейтинг: 3/5

В "Стражах галактики 2" просто увеличили количество всего того, за что вы полюбили первый фильм, но смазанный сюжет не позволяет этой части фильма превзойти своего предшественника.

Tufayel Ahmed, Newsweek

Несмотря на то, что у второй части нет той театральной атмосферы научной-фантастики, которая была присуща оригиналу, фильм искренне верит во внутреннюю жизнь своих персонажей, ту, что спрятана под их саркастической внешней оболочкой.

Jake Coyle, Associated Press

Все ли смогут получить удовольствие от "Стражей галактики 2"? Конечно. Но если эта франшиза выживет, продюсерам третьей части придется вложить немного больше в развитие сюжета и немного меньше во взрывчатку.

Gersh Kuntzman, New York Daily News

Рейтинг: 3/5

В точности как и с первой частью, именно динамичность в подборе главных героев увлекает вас в этом фильме больше всего.

Andy Psyllides, Sky Movies

Рейтинг: 3/5

Наверное было бы немного странно искать глубокий посыл в этом фильме, однако у режиссера Джеймса Ганна есть что сказать, особенно по поводу семейных связей.

Brian Viner, Daily Mail (UK)

Рейтинг: 4/5

Если вы ждете попкорн-лоботомии, и я имею в виду в хорошем смысле, в этом случае "Стражи галактики 2" – именно то, что вам нужно.

Kate Muir, Times (UK)

Рейтинг: 4/5

Самый смешной фильм Marvel и гораздо более смелый, чем оригинал. Помимо крайней душевности он обладает таким ошеломляющим обаянием и мегаваттной ослепительностью, что вы легко простите ему несколько моментов, где он становится уж слишком большим и "откусывает" больше, чем надо.

Alex Abad-Santos, Vox

Рейтинг: 4/5

Ожидаешь, что это будет фильм с резким и трансгрессивным характером, эдакий младший брат-панк всех этих комиксов, но это совсем не так. Фильм куда более сладенький.

MaryAnn Johanson, Flick Filosopher

Рейтинг: 2.5

Оказавшись где-то между "приятным" и "превосходным" зрелищем, "Стражи галактики 2" — это тот самый случай, когда "больше" не означает "лучше".

Simon Thompson, Forbes