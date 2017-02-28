Ваня, Саша и Сережа: первые промо-ролики "Прожекторперисхилтон"

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Foto: Kadrs no video Первый канал выпустил четыре промо-ролика передачи " Прожекторперисхилтон ", показ которой возобновляется с 4 марта. Латвийские зрители смогут смотреть программу на Первом Балтийском канале в то же время. Состав ведущих шоу останется прежним - Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. И именно они стали героями четырех промо-роликов. Смотрим, наслаждаемся.

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