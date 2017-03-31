Видео под названием "Долгая прогулка" за сутки набрало более 4,7 миллиона просмотров. В ролике можно увидеть трех из основных персонажей саги - королеву Серсею, Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. И в самом финале появляется еще один - и это заинтриговало поклонников, которые традиционно начали выстраивать свои теории о развитии сюжета.