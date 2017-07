На минувших выходных в Салацгриве прошел крупнейший в Латвии музыкальный фестиваль Positivus. Портал Delfi собрал фотогалерею, которая позволяет почувствовать атмосферу этого мероприятия.

Хэдлайнерами трехдневного фестиваля стали Pixies, Элли Голдинг и Alt-J. Кроме того, на сцену в Салацгриве вышли такие исполнители, как Rae Sremmurd, José González, Mew, Nothing but Thieves, JP Cooper, Kamasi Washington, Austra, Cigarettes After Sex, Ray Blk, L.A. Salami, Dzelzs Vilks, Dagamba, Eska, Julia Jacklin, Margaret Glaspy, Bandmaster и Pienvedēja Piedzīvojumi.