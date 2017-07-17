ФОТО: Что происходило на главном летнем фестивале в Латвии - Positivus 2017

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI На минувших выходных в Салацгриве прошел крупнейший в Латвии музыкальный фестиваль Positivus. Портал Delfi собрал фотогалерею, которая позволяет почувствовать атмосферу этого мероприятия. Хэдлайнерами трехдневного фестиваля стали Pixies, Элли Голдинг и Alt-J. Кроме того, на сцену в Салацгриве вышли такие исполнители, как Rae Sremmurd, José González, Mew, Nothing but Thieves, JP Cooper, Kamasi Washington, Austra, Cigarettes After Sex, Ray Blk, L.A. Salami, Dzelzs Vilks, Dagamba, Eska, Julia Jacklin, Margaret Glaspy, Bandmaster и Pienvedēja Piedzīvojumi.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.