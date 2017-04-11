В Доме музыки "Дайле" рижской публике впервые было представлено шоу американской музыки "После Полуночи / after midnight", создателями которого являются певица Катрина Гупало, пианист Андрей Осокин, хореограф Габия Бириня, исполнитель на ударных инструментах Элвис Энделис и видео-художник Янис Романовскиc.

Первыми шоу "После Полуночи / after midnight" увидели зрители Лиепаи и Цесиса. Показ в Риге был запланирован только один (11 апреля в 20:00), но после ажиотажа с билетами организаторы объявили о дополнительном показе (в 17:00).

Зрители увидели яркие и неожиданные повороты сюжета, смелые и глубинные музыкальные интерпретации, красочное шоу и новаторский подход к сценическому искусству. Концертное шоу повествует об играх подсознания, в которых мечты не подчиняются контролю разума. Скитания женской души через нежные, лирические, романтические, а также вызывающие, кокетливые эмоции раскрываются через многообразие музыки золотого века американского джаза и мюзиклов.

Экспериментальное шоу, судя по отзывам, вызвало широкий резонанс в обществе. Многие отмечали профессионализм исполнителей, поставивших себя в условия творческого эксперимента.

"После шоу осталось яркое, но в тоже время легкое впечатление. Видно, что людям легко быть на сцене и что без каких-либо трудностей они делают свою работу – это профессионализм с большой буквы. Виртуозы в своем жанре. Выходя из театра после шоу хотелось улыбаться", - отмечает балерина Маргарита Демьянок.

"Рояль сдался в руки (Андрея Осокина) и покорно выполнял всё, что от инструмента требовали. А в тот момент, когда танцовщица всячески отвлекала музыканта от его дела, дёргала за руки и буквально ползла по нему рука мастера не дрогнула, и ни одна нотка не была потеряна. Голос (Катрины) и владение им невероятные!.. Здесь проделана невероятная работа: отточено каждое движение, каждая нота, каждое слово, ни одной помарки, ни одного сбоя (по крайней мере, я их не заметила). Вся постановка от начала и до конца увлекает, не отпускает и непрерывно удивляет своей лёгкой безуминкой", - отмечает журналист Марина Рабазова.

Возможно, ключ к успеху этого шоу - в своеобразном коктейле художественных направлений (джаз, кантри, буги-вуги, блюз, кино, мюзиклы): звучали знаменитые мелодии и песни Мэрилин Монро, Нины Симон, Петси Клайн, Эллы Фицджеральд, Джулии Лондон, Джорджа Гершвина и других.

"Шоу "После Полуночи" можно сравнить с коктейлем, где каждая составляющая настолько качественная и впечатляющая, что можно наслаждаться ею даже отдельно. Но прекрасно отработанная комбинация магически завораживающего голоса Катрины, фантастической игры Андрея, чувственного танца Габии, и конечно же привлекательного повелителя ударных Элвиса сознали удивительно приятное музыкальное и эмоциональное приключение", - полагает Иварс Мирошников, создатель портала alternative.lv.

"Удивительный коктейль из идей, таланта, профессионального мастерства и эмоций… Интенсивно прожитые минуты с замечательной музыкой и невероятными аранжировками который позволяют услышать знакомые мелодии в совершенно новом ракурсе", - добавляет Элита Марга, журналист радио "Сконто".

А другие зрители обсуждали, к какому жанру отнести это шоу. "Выступление в жанре, который столь редко представлен в Риге - музыкальный перформанс, включающий и вокал, и танец, и сольные номера - на рояле, барабанах и т.д. Мюзикл? Не совсем, но темпераментно, весело, с юмором!", - заявляет Инна Авина, главный редактор жкрнала "Люблю!"

"Традиционная американская музыка еще никогда не звучала в таком свежем, необычном и творческом прочтении!", - добавляет дипломат и политик Оярс Эрик Калниньш.

"После полуночи" – это выдающаяся мультимедийная концертная постановка, созданная очень сильной командой. Здесь разрушены все границы: и границы принадлежности артиста к его функции, и граница между группами слушателей – здесь каждый найдёт себя и свою музыку – будь то танцевальная, классическая, более ритмическая и активная в сторону рока, или же меланхолично нежная, в сторону старого и доброго романтизма", - делает вывод композитор Платон Буравицкий.

Фото: Янис Романовскис