ФОТО, ВИДЕО: В Киеве возводят огромную сцену для "Евровидения"

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Foto: Reuters/Scanpix В столице Украины полным ходом идут работы по подготовке к конкурсу " Евровидение 2017". 11 апреля журналистам продемонстрировали сцену, на которой выступят участники. По словам организаторов, высота сцены составит 14 метров, ширина — 70 метров, глубина — 28 метров.

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