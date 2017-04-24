Надпись располагается на внутренней части винила, где обычно находятся данные о производстве записи. В пластинку вошли ранее не изданные композиции, сообщает Газета.Ru.

Ранее нового президента США критиковал популярный американский рэпер Снуп Догг. Для него Дональд Трамп "очередной клоун, которому удалось всех одурачить". В своем новом клипе он стреляет из пистолета в клоуна, похожего на Трампа.