Надпись располагается на внутренней части винила, где обычно находятся данные о производстве записи. В пластинку вошли ранее не изданные композиции, сообщает Газета.Ru.
'Trump will kill America' etched on the vinyl. #TheSmiths being The Smiths. #recordstoreday2017 #RSD17 pic.twitter.com/U0ig1yAsWQ— Ro (@oelkanimor) April 22, 2017
Ранее нового президента США критиковал популярный американский рэпер Снуп Догг. Для него Дональд Трамп "очередной клоун, которому удалось всех одурачить". В своем новом клипе он стреляет из пистолета в клоуна, похожего на Трампа.