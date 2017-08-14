Об этом сообщили организаторы конкурса, опубликовав в официальном профиле афишу с именами всех членов жюри.

А вот среди участников впервые за 16 лет представителей Латвии не будет. На отборочных турах ни один из трех претендентов - Алекс Силверс, Диана Пашко и Алексей Ульянов - не смог впечатлить жюри и попасть на конкурс.