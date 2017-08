Представляем вашему вниманию членов жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна-2017"🌊 Председатель жюри Игорь Крутой, а также Филипп Киркоров @fkirkorov, Сергей Лазарев @lazarevsergey, Анжелика Варум @avarum, Дмитрис Контопулос @dimitriskontopoulos, Константин Меладзе, Игорь Николаев @igor_nikolaev_music, Антон Беляев @therrmaitz, Алсу @alsou_a, Интарс Бусулис @intarsofficial, Арман Давлетяров @arman_dav 🌊 . . |•#newwavecontest #newwave2017 #newwave #новаяволна2017 #новаяволна •|

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀New Wave / Новая Волна (@newwave_official) on Aug 13, 2017 at 3:24am PDT