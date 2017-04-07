Если президент Украины примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей (более 16,5 миллионов евро).

В компании уточняют, что проект будет реализовываться в рамках благотворительной программы "Бургер Кинг" в России.

Российский "Бургер Кинг" не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу "Зенит" 500 миллионов рублей в качестве "единовременной спонсорской помощи" за смену названия на "Зенит-Бургер Кинг". Представители клуба ответили на это троллингом.

Самойлова — исполнительница, которая должна представить Россию на "Евровидении-2017" в Киеве. 22 марта Служба безопасности Украины внесла певицу в стоп-лист, поскольку та выступала с концертами в Крыму. Нахождение в этом списке означает запрет на въезд в страну.