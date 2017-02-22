В черный список также попали коллективы Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed. В официальном уведомлении указано, что эти "ужасные рок-группы" запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.

Фотографию документа опубликовал в Twitter журналист Джеффри Ингерсолл. Имя офицера, выпустившего указания, и его место службы на снимке зачеркнуты.

An officer actually issued a memo banning Nickleback's music in the command post. pic.twitter.com/4nAQVwRli2 — Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) 17 февраля 2017 г.





Группу Nickelback неоднократно высмеивали и критиковали. 15 февраля голливудский актер Арнольд Шварценеггер пошутил про рокеров, заявив, что они, наряду с автомобильными пробками и герпесом, гораздо популярнее Конгресса США. В конце декабря 2016-го основатель Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал работу домашнего искусственного интеллекта. Компьютер отказался включить хорошие песни Nickelback, "поскольку у этой группы их нет". В ноябре прошлого года полиция канадской провинции Остров Принца Эдуарда пригрозила водителям, которые сядут за руль пьяными на рождественских праздниках, прослушиванием композиций группы. В 2009-м Word Magazine объявил Nickelback худшей группой на планете.