В черный список также попали коллективы Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed. В официальном уведомлении указано, что эти "ужасные рок-группы" запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.

Фотографию документа опубликовал в Twitter журналист Джеффри Ингерсолл. Имя офицера, выпустившего указания, и его место службы на снимке зачеркнуты.

An officer actually issued a memo banning Nickleback's music in the command post. pic.twitter.com/4nAQVwRli2