Издание опубликовало обращение Русфонда, в котором объясняются требования организации: "Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались".

По словам представителей фонда, после смерти Фриске ее родственники отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. "Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей", — отметили в организации.

Благотворительный марафон в поддержку Фриске был запущен Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что она страдает от онкологического заболевания. Певица умерла 15 июня 2015 года. В тот же день появилась информация, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.

Фриске получила известность как участница группы "Блестящие". Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "О чем говорят мужчины".