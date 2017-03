Спустя пять месяцев после того, как Нобелевский комитет назвал американского исполнителя и автора песен Боба Дилана лауреатом премии по литературе 2016 года, он наконец согласился принять награду.

Шведские академики из комитета встретятся с 75-летним музыкантом в частном порядке, когда он приедет в Стокгольм давать концерты, сообщает BBC. Дилан категорически отказался читать нобелевскую лекцию, которая является обязательным условием получения премии, но согласился отправить ее запись.

В сообщении профессора Сары Даниус, постоянного секретаря Шведской академии, говорится, что академики передадут Дилану Нобелевский диплом и Нобелевскую медаль, а также поздравят его с получением премии. Никакие СМИ не будут присутствовать на встрече.

Напомним, премия присуждена Дилану за "создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции".

Творческая карьера 75-летнего американского автора-исполнителя, художника, писателя и актера Боба Дилана продолжается уже более пяти десятилетий. По версии журнала Rolling Stone, Дилан - второй после The Beatles по значимости исполнитель в истории музыки. Его самыми известными песнями считаются Like a Rolling Stone, Blowin' in the Wind, Knockin' on Heaven's Door и Mr. Tambourine Man. На счету Дилана более 50 альбомов и девять премий "Грэмми". В 1988 году он вошел в Зал славы рок-н-ролла.

В 2008 году Боб Дилан получил Пулитцеровскую премию "за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы".

Нобелевская премия по литературе ежегодно вручается с 1901 года Нобелевским фондом. За этот период премию получили 112 человек, в том числе 14 женщин. Чаще всего награду получали писатели из Франции, однако большинство лауреатов (27) писали свои произведения на английском языке.

Первым русским писателем, награжденным Нобелевской премией, стал в 1933 году Иван Бунин. Награду также получили Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский. Борис Пастернак вынужден был отказаться от премии из-за давления со стороны советских властей и общественности.