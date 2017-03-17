Отмечается, что в момент преступления модель находилась в доме и позвонила в службу спасения, когда услышала подозрительные звуки. Знаменитость заметила пропажу нескольких украшений, хранившихся в ее спальне. По информации источника TMZ, прибывшие на вызов полицейские не обнаружили следов взлома. Подозреваемых по делу пока нет.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. Как пишет портал, за 2017 год это уже не первый случай кражи в районе Hollywood Hills (Голливудские холмы), где располагается дом Дженнер.

В октябре 2016-го стало известно, что двое мужчин в масках и с оружием ворвались в гостиничный номер Ким Кардашьян в Париже. У знаменитости украли драгоценности на несколько миллионов долларов.