В разговоре с изданием Woman актер признался, что с Бузовой его связывают теплые приятельские отношения. "В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь — лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях, - рассказал Нагиев. - Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять".

По словам артиста, он был удивлен настоящей, а не экранной Ольгой Бузовой, ее человеческими качествами. "Нужно признать, что во многом Ольга Бузова — это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать", — говорит Нагиев.