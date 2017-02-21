"Мы с женой действительно очень счастливы, для нас это настоящее приключение. Так что мы ждем прибавления в семействе с широко распростертыми объятьями!" – сказал он в эфире французской программы Rencontres de Cinema.

Между тем, актера не смущает отцовство в таком позднем возрасте. Он даже пошутил, что его вдохновил пример Жана-Поля Бельмондо (на момент рождения ребенка его второй женой Бельмондо было 70 лет).

"Мой случай немного лучше — к моменту появления детей мне исполнится всего 56 лет!" – подытожил Клуни.