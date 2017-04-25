22 апреля Элтона Джона выписали из больницы, сейчас он лечится дома.

Все выступления до 6 мая включительно, которые должны были пройти в частности в Лас-Вегасе и в Калифорнии, отменены.

В заявлении Элтона Джона говорится: "Я счастлив, что у меня такие замечательные и преданные поклонники и я приношу им свои извинения за то, что расстроил их. Я благодарен всей команде медиков за то, что они так хорошо присматривают за мной".

По словам агента певца Мюррея Чалмерса, Элтон Джон возобновит тур 3 июня.

25 марта сэру Элтону Джону исполнилось 70 лет.

Легендарный певец, музыкант и композитор за свою карьеру получил несколько премий "Грэмми" и один "Оскар". Журнал Billboard назвал его одним из самых успешных исполнителей всех времен.