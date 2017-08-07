ФОТО: Был Бэтмен - стал толстячок Чейни. Кристиан Бэйл заметно набрал вес

Актер Кристиан Бэйл заметно поправился. "Он неузнаваем", - пишут поклонники артиста в социальных сетях. Судя по свежим снимкам папарацци, узнать в несколько оплывшем мужчине былого супергероя действительно нелегко.

Сообщается, что вес актер набрал для роли бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме режиссера Адама Маккея ("Игра на понижение"). Дата выхода ленты и ее название пока неизвестны.

Для 43-летнего Бэйла это далеко не первый случай изменения веса. В 2004 году для роли в фильме "Машинист" он похудел до 55 килограммов. Для роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана "Темный рыцарь" актер наращивал мышечную массу, достигнув веса в 100 кг. Для "Аферы по-американски" ему пришлось набрать около 20 кг. В январе прошлого года Бэйл отказался от роли Энцо Феррари из-за необходимости снова толстеть - был риск серьезно подорвать здоровье, так как до начала съемок было слишком мало времени.

Foto: Kadrs no filmas





Foto: AP/Scanpix



