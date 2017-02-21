Результаты работы над собой артистка публикует в социальных сетях. Ваенга уже демонстрировала подписчикам фотографии в купальнике, правда, прикрыла тело полупрозрачным пляжным платьем. Теперь же певица опубликовала снимок в нижнем белье - комбинации ярко-красного цвета. В тон и туфли на шпильке. Судя по снимку, даром Ваенга времени не теряет, а действительно трудится над собой.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 1:49pm PST

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 9:32am PST

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 14, 2017 at 4:12pm PST