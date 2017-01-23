В минувшие выходные младшая сестра Ким Кардашьян была замечена в Париже в весьма провокационном наряде - на Кендалл было полностью прозрачное черное боди. Правда, упрекнуть ее в непристойности тоже нельзя, так как то, что на публике должно быть скрыто, модель спрятала под специальными наклейками в виде звезд.
ФОТО: Кендалл Дженнер ходит по Парижу в прозрачной одежде(1)
Foto: Vida Press
Известная модель Кендалл Дженнер привлекла внимание папарацци на улицах Парижа своеобразным выбором одежды.
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