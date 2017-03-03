На днях она отправилась на ужин в один из ресторанов в Голливуде. Особое внимание фотографов привлек наряд телезвезды, который едва удерживал ее пышный бюст.
ФОТО: Ким Кардашьян снова публично демонстрирует свои прелести(5)
Foto: Vida Press
Похоже, звезда таблоидов Ким Кардашьян справилась с последствиями ограбления в Париже и снова начала активно выходить в свет, радуя многочисленных папарацци.
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