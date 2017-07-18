На этот раз Ким отправилась на ужин в совершенно прозрачном платье, под которым на ней были надеты только трусики. Чтобы не шокировать окружающих своей наготой, она все же накинула на плечи жакет. Тем не менее, некоторые обозреватели все же сочли, что телезвезда преступила все границы приличия, а кое-кто сравнил ее платье с мусорным пакетом.
ФОТО: Ким Кардашьян снова шокирует провокационным нарядом(5)
Foto: Vida Press
Американская телезвезда Ким Кардашьян вновь привлекла к себе внимание таблоидов слишком откровенным нарядом.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.