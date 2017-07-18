На этот раз Ким отправилась на ужин в совершенно прозрачном платье, под которым на ней были надеты только трусики. Чтобы не шокировать окружающих своей наготой, она все же накинула на плечи жакет. Тем не менее, некоторые обозреватели все же сочли, что телезвезда преступила все границы приличия, а кое-кто сравнил ее платье с мусорным пакетом.