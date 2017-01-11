Вместе с ней на мероприятии присутствовал 20-летний сын Брэндон Томас Ли.

После публикации в прессе снимков 49-летней Андерсон пользователи в Сети устроили горячие дискуссии, гадая, что же случилось с знаменитой блондинкой - ее лицо очень сильно изменилось. Большинство уверены - это последствия очередных пластических операций. Другие же указывают на макияж актрисы - вместо привычного яркого мейкапа Памела предпочла так называемый nude, который при умелом нанесении делает лицо невероятно свежим и естественным.