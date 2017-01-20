Напомним, девочка, которую назвали Уайатт Изабель, появилась на свет осенью 2014 года. А в конце ноября прошлого года у пары родился сын Дмитрий.
ФОТО: Снимки дочери Милы Кунис и Эштона Катчера попали в СМИ
Foto: Vida Press
Несмотря на все старания голливудских актеров Милы Кунис и Эштона Катчера спрятать личную жизнь подальше от таблоидов, иногда папарацци все же удается получить свои трофеи. Так, на днях в прессу попали фотографии старшего ребенка пары - их двухлетней дочери.
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