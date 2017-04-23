Охвативший мир культ молодости сделал трендом не только услуги пластических хирургов и косметические процедуры, но и здоровый образ жизни. Именно правильное питание, режим и тренировки помогают знаменитостям как можно дольше сохранять хорошую форму. По крайней мере, они сами так говорят.
Например, вошедшие в нашу подборку женщины. Им всем за 50, но на пляже они легко дадут фору не только ровесницам, но и женщинам куда моложе.
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