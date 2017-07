2 Lines of cocaine in the background of Kim K's Snapchat story 😂 pic.twitter.com/wQQ0Aql4fk — KP (@Keely_Parsons) July 11, 2017

Пользователи Twitter принялись осуждать Кардашьян, из-за чего ей пришлось записать отдельное видео с объяснениями. Сначала она предполагала, что на снимке могли быть остатки сахарной пудры от сладостей, которые она с детьми купила в одной из кондитерских, но затем оказалось, что это лишь мраморный рисунок на столе.

Kim K's said to be 'cocaine' turns out to be just a marble table !! Come on, some respect for our queen, guys😊 @KimKardashian pic.twitter.com/0bsoxDyddH — Christene Woodruff (@chberona13) July 12, 2017

Объяснения телезвезды породили множество шуток в сети.

You keep your sugar in cut lines? neat — Ben. (@Ben_Widdows19) July 11, 2017