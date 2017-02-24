Во время полета из Милана, где Собчак побывала на модном показе, в Москву она устроила прямой эфир в Instagram, рассказав о сыне и о том, как она себя чувствует в роли матери.

"Мне кажется, что это совсем такая личная история. Сын меня очень радует. Мы с Максимом очень счастливые родители. Замечательный парень у нас растет, такой прям крепыш. И даже на два дня уехать от него в командировку очень тяжело. Я все время стараюсь, чтобы он был со мной, - цитирует Ксению Cosmo. - Я рожала естественным образом. Но, честно говоря, прокляла все на свете. Как-то очень было тяжело. Такая была легкая беременность и очень тяжёлые роды. Но, я сразу сказала врачам — ребят, если я буду орать, что, мол, давайте мне кесарево, вы мне не делайте. Но, хорошо, что эта боль быстро забывается. И потом, я очень рада, что это сделала сама. Я читала много литературы на эту тему. И верю в то, что ребенок должен пройти все эти родовые пути, потому что это очень важный момент в борьбе за жизнь. Плюс психологи говорят о том, что дети, которые родились естественным путём, более выносливые и стрессоустойчивые. Ребенок, когда появляется на свет, испытывает не меньшую боль, чем женщина. И вот этот стресс, когда у него сжимается голова, кости во время "прохода" через родовые пути, особенно через узкие кости таза… Для него это тяжелое испытание. И когда он это проходит, то становится более живучим и жизнестойким. Мне кажется, это очень важный момент, ради которого стоит и пострадать, в кои-то веки подумать не о себе".