Американский музыкант Мэрилин Мэнсон нецензурно отозвался о Москве на концерте в Киеве, сообщает ТСН.

"Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву кричать, как вашу с****", – сказал Мэнсон зрителям.

Концерт проходил в поддержку альбома Heaven Upside Down. Мэнсон исполнил как новые композиции, так и известные хиты, в том числе The Beautiful People, Disposable, The Dope Show, Great Big White World.

Не все зрители смогли застать начало шоу. Перед концертом образовалась очередь, у многих пришедших не пробивались билеты.