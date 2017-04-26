Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж получил травму во время съемок фильма "211" в Болгарии, сообщает Mediapool.bg. По данным прессы, актер неудачно упал, исполняя один из трюков в киноцентре "Бояна" в Софии.

53-летнего Кейджа доставили в клинику Военно-медицинской академии болгарской столицы, где ему рекомендовали оперативное лечение, сообщает BTV Novinite.

Однако, как передает ТАСС, команда Кейджа, проконсультировавшись с его личным врачом, решила срочно переправить его для дальнейшего лечения в США. По данным СМИ, актер уже отправился в Лос-Анджелес, где вскоре ему сделают операцию.

Николас Кейдж прибыл в Болгарию в середине апреля. В картине "211" он играет роль полицейского. Актер должен был пробыть на съемках в стране около трех недель. Когда он вернется на съемочную площадку, пока непонятно.