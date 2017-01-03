Несколько снимков поклонники спортсменки запомнят надолго: девушка отважилась на редкий для нее поступок — она выложила в соцсеть свои фотографии в бикини.
На одном из кадров теннисистка осторожно идет к морю по каменистому пляжу. "Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?" — с шутливой интонацией спрашивает она. На других фото Шарапова позирует и делает селфи на пляже и на фоне гавайской природы.
Ее поклонники не нашли, что ответить теннисной звезде, зато было много желающих сделать Марии комплименты по поводу ее фигуры: под снимком оставлено несколько сотен восторженных комментариев на разных языках.
Сейчас Мария Шарапова отбывает 15-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного препарата (мельдоний). На корт россиянка сможет вернуться в апреле этого года. Между тем, папарацци приписывают Марии роман с известным актером и моделью Андреасом Веленкосо: летом прошлого года они вместе отдыхали в Париже.