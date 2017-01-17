В Instagram Лохан есть ссылка на ее аккаунт в социальной сети Facebook, где последняя запись датирована 29 декабря 2016 года. А в комментариях можно увидеть записи, оставленные мусульманами, которые поздравляют актрису с переходом в ислам.

Примечательно, что для Лохан соцсети были существенным источником дохода. В Instagram, Twitter и Facebook у нее более 20 миллионов подписчиков.

Как отмечает The Daily Beast, Лохан еще в 2015-м интересовалась Кораном и в последние годы неоднократно посещала мусульманские страны.

В то же время GossipCop.com приводит слова матери актрисы Дины Лохан о том, что хотя Линдси действительно стала интересоваться религией, мусульманкой не стала. Сама Лохан в прошлом году рассказала журналистам, что изучает ислам.

Линдси Лохан сыграла примерно в 30 голливудских фильмах. Ранее актриса неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. В прошлом году в прессе активно обсуждался ее роман, а затем расставание с 23-летним россиянином Егором Тарабасовым.