Как утверждается, принц тщательно следит за обновлением жилья: он постоянно приходит и интересуется, когда работы будут завершены.

"Кажется, он действительно спешит поселиться там с Меган", – заявил источник.

В настоящее время Маркл приезжает к принцу в коттедж при дворце. По имеющимся данным, новые апартаменты расположены гораздо ближе к огромному крылу здания, которое с сентября станет постоянным местом проживания для герцога и герцогини Кембриджских.

"Мило, что Гарри и Меган будут жить по соседству с Уильямом и Кейт", – сказал источник.

Пресс-секретарь Кенсингтонского дворца отказался от комментариев по поводу возможной помолвки принца и актрисы.