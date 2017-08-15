Коллегия присяжных в американском штате Колорадо признала певицу Тэйлор Свифт жертвой сексуального домогательства со стороны радиоведущего Дэвида Мюллера и присудила ей символическую выплату в размере 1 доллара.

55-летний Мюллер был обвинен в том, что схватил 27-летнюю певицу под юбкой за ягодицу во время совместной фотосессии на концерте в Денвере в 2013 году. При этом изначально ведущий сам подал в суд на Тэйлор Свифт и ее представителей, отвергая все обвинения в домогательстве и утверждая, что из-за жалоб певицы он потерял высокооплачиваемую работу на радиостанции, сообщает Daily Mail.

Его иск по данному поводу был отклонен, так как суд не нашел доказательств того, что именно действия Свифт способствовали увольнению Мюллера.

По словам самой Свифт, она не ставила перед собой цели обанкротить Мюллера, и поэтому потребовала только символической компенсации. Певица теперь намерена сделать существенное пожертвование в пользу организаций, которые занимаются помощью жертвам сексуального насилия.