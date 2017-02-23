На 79-м году жизни скончался Алексей Петренко — выдающийся советский и российский актер, лауреат Государственной премии.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Удел великих актеров – быть для каждого зрителя своим, личным, с собственной фильмографией и списком ролей в театре. Для среднестастического зрителя среднего возраста, заставшего советский и российский кинопрокат, он может выглядеть так: партнер Владимира Высоцкого в "Сказе о том, как царь Петр арапа женил", блестящая роль купца Мокия Кнурова в бессмертном "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова, острохарактерная роль вороватого рабочего по кличке Голиаф в умилительно-советской короткометражке "Давыдов и Голиаф",

Карл I в "Мушкетерах. Двадцать лет спустя" — а потом "Сибирский цирюльник" Михалкова, заглавная роль в "Коллекционере" Грымова и Дед в "Похороните меня за плинтусом" Сергея Снежкина.

Но это лишь малая и наиболее популярная часть его фильмографии. А ведь были и театральные работы – на которые ходили в основном театралы, а публика более широкая лишь цокала языком, читая рецензии: "Серсо" Анатолия Васильева на Таганке, Фирс в "Вишневом саде" у Эймунтаса Някрошюса.

Его органика (а может, и фигура) достаталась ему от тех профессий, которыми он занимался до того, как поступил в Харьковский театральный институт – он был матросом, слесарем и молотобойцем. Но сам больше всех любил кузнецов, с которыми работал до поступления – говорил, что те дали ему едва ли не больше, чем театральная школа; поминал гоголевские "Вечера на хуторе близ Диканьки", говоря, что подобно Вакуле, лишь кузнецам под силу одолеть чертей. То есть типаж "рабочей косточки" он ее играл - он ею был.

А поступил не сразу – одалживая год за годом деньги на дорогу у родителей, он год за годом проваливался, пока не был замечен Тимофеем Ольховским. Закончив курс Ивана Марьяненко, работал в украинских театрах – в Запорожье, Мариуполе и Донецке. И лишь в 1964 году был приглашен Игорем Владимировым в театр Ленсовета. Потом перебрался в Москву, где работал при Анатолее Эфросе в Театре на Малой Бронной, а затем перешел в "Школу современной пьесы", ставшей с его приходом настоящим цветником характерных заслуженных и народных артистов.

Есть у Петренко один сквозной персонаж, которого ему пришлось играть всю жизнь – Сталин. Он играл его в "Пирах Валтасара…" Юрия Кары по Фазилю Искандеру и в перестроечном "Кооперативе Политбюро", в трехсерийной "Смерти Таирова" Бориса Бланка, а уже в современную нам эпоху – в "Второй мировой войне: за закрытыми дверями" для телеканала Би-Би-Си и в телевизионно-популярном "Вольфе Мессинге" для телеканала "Россия". Одна из немногих ролей, требовавших от него превращений внешности – ну, хотя бы приклеивания усов и парика, — она своей востребованностью свидетельствовала: никто не сыграл бы вождя страшнее и сильнее. Можно предположить, что реальный Сталин был куда невзрачнее.